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Расследовавшего гибель группы Дятлова прокурора уволили 

РИА Новости 22 минуты назад
Сотрудника Генпрокуратуры Андрея Курьякова, занимавшегося делом о гибели туристической группы Дятлова, уволили после взыскания о неполном служебном соответствии, передает газета "Екатеринбург онлайн".
Генеральный прокурор Игорь Краснов наложил на сотрудника взыскание, после того как Курьяков сделал заявление о завершении проверки по делу о гибели группы Дятлова, которое не было согласовано Генпрокуратурой.
Курьяков занимал пост заместителя начальника Управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу.
Ранее Курьяков назвал причиной смерти туристов на Северном Урале сход снежной лавины. Члены группы Дятлова, как утверждалось, не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее, и замерзли.
Адвокат фонда Дятлова назвал неофициальной версию прокурора о причинах гибели туристов
Расследование происшествия, которое произошло в 1959 году, возобновили из-за общественного резонанса. Курьяков сообщил, что рассматривались 75 версий, среди которых — техногенные причины гибели туристов — ядерный взрыв или испытание ракет. Все они были отвергнуты, кроме варианта со сходом лавины.
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Происшествия , Видео , Игорь Краснов , Генпрокуратура РФ
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