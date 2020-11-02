Названо число жертв «лимонадного отравителя» 

Мужчина, отравивший газировкой и ограбивший 30 человек в Москве, предстанет перед судом.
Следственные органы завершили расследование в отношении 25-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Ему предъявлены обвинения по 50 эпизодам преступлений, потерпевшими признаны 30 человек, среди которых трое несовершеннолетних.
Следствие установило, что с мая по июнь 2019 года Сабанов знакомился с людьми в центре столицы и предлагал им выпить напиток, в котором он растворял психотропные вещества седативного действия. Он также мог незаметно добавить вещества в бутылки с жидкостью, находящиеся при его жертвах.
Потерпевшие теряли сознание, а Сабанов грабил их и похищал денежные средства с банковских карт.
Следователи проанализировали похожие заявления от граждан и пришли к выводу, что действовал один и тот же преступник, общий ущерб оценили в 1 млн рублей. В ходе следствия имущество 13 потерпевших было обнаружено в ломбардах города, а также в квартире у Сабанова и при нем самом.
«Проведено большое количество сложных судебных экспертиз, в том числе 35 товароведческих, 30 медицинских, 14 комиссионных судебно-медицинских и химико-токсикологических, изобличающих фигуранта в инкриминируемых преступлениях, который под тяжестью имеющихся доказательств в ходе предварительного расследования признал свою вину во всех преступлениях», — сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Одинцовском районе Подмосковья банда «вежливых грабителей» напала на дом офицера ФСБ в запасе. Бывшего силовика и его супругу аккуратно связали и учинили в доме обыск, похитив в результате 252 тысячи рублей, 2000 евро и золотые украшения. На прощание один из грабителей сказал хозяйке "Храни вас Господь!" и ударил ее кулаком в висок, от чего она потеряла сознание.