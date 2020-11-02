Названо число жертв «лимонадного отравителя» 

Мужчина, отравивший газировкой и ограбивший 30 человек в Москве , предстанет перед судом.

Следственные органы завершили расследование в отношении 25-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова . Ему предъявлены обвинения по 50 эпизодам преступлений, потерпевшими признаны 30 человек, среди которых трое несовершеннолетних.

Следствие установило, что с мая по июнь 2019 года Сабанов знакомился с людьми в центре столицы и предлагал им выпить напиток, в котором он растворял психотропные вещества седативного действия. Он также мог незаметно добавить вещества в бутылки с жидкостью, находящиеся при его жертвах.

Потерпевшие теряли сознание, а Сабанов грабил их и похищал денежные средства с банковских карт.

Следователи проанализировали похожие заявления от граждан и пришли к выводу, что действовал один и тот же преступник, общий ущерб оценили в 1 млн рублей. В ходе следствия имущество 13 потерпевших было обнаружено в ломбардах города, а также в квартире у Сабанова и при нем самом.

«Проведено большое количество сложных судебных экспертиз, в том числе 35 товароведческих, 30 медицинских, 14 комиссионных судебно-медицинских и химико-токсикологических, изобличающих фигуранта в инкриминируемых преступлениях, который под тяжестью имеющихся доказательств в ходе предварительного расследования признал свою вину во всех преступлениях», — сообщается на сайте СК РФ.