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В Москве злоумышленник ограбил артиста балета Большого театра Кирилла Попова 

ЧП Столица 29 минут назад
В Москве ограбили артиста балета Большого театра
Фото: РИА Новости
В Москве злоумышленник ограбил артиста балета Большого театра Кирилла Попова.
Инцидент произошел ночью 1 ноября на улице Покровка. Вор вытащил из кармана артиста банковскую карту, телефон и водительские права, а затем попытался скрыться, но был задержан полицейскими. Подозреваемый оказался 33-летним безработным жителем Подмосковья, который ранее уже был судим по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Кирилл Попов — 28-летний лауреат премии в области культуры. Окончил Пермское хореографическое училище. Был ведущим солистом в Екатеринбургском театре оперы и балета и Московском государственном театре балета классической хореографии La Classique.
В последнем исполнял ведущие партии в «Ромео и Джульетте», «Щелкунчике», «Лебедином озере» и других постановках.
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Происшествия , Кирилл Попов , Москва , Московская область
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