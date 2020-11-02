В Москве ограбили артиста балета Большого театра

Инцидент произошел ночью 1 ноября на улице Покровка. Вор вытащил из кармана артиста банковскую карту, телефон и водительские права, а затем попытался скрыться, но был задержан полицейскими. Подозреваемый оказался 33-летним безработным жителем Подмосковья, который ранее уже был судим по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Кирилл Попов — 28-летний лауреат премии в области культуры. Окончил Пермское хореографическое училище. Был ведущим солистом в Екатеринбургском театре оперы и балета и Московском государственном театре балета классической хореографии La Classique.

В последнем исполнял ведущие партии в «Ромео и Джульетте», «Щелкунчике», «Лебедином озере» и других постановках.