Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Появилось видео взрыва гранаты мужчиной в маске Деда Мороза на российском рынке

Lenta.ru
57 минут назад
Появилось видео взрыва гранаты, осуществленного мужчиной в маске Деда Мороза на Октябрьском рынке в городе Коврове во Владимирской области. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.
Взрыв в Коврове: появилось видео с места ЧП
Фото: ТАССТАСС
На кадрах видно, как посетители убегают из магазина. В это время между двумя мужчинами в торговом зале происходит потасовка, они падают на манекены. После чего в руке у одного из них начинает что-то дымиться, и происходит взрыв.
Владелец магазина, в котором произошел взрыв, находится в реанимации. Также пострадала продавщица соседней секции.
Как сообщает канал, бывшая жена взорвавшего гранату ранее жаловалась на домашнее насилие и угрозы. По словам ее знакомых, из-за агрессии мужа они развелись.
О взрыве стало известно ранее 1 ноября. Сообщалось о трех пострадавших. Преступнику оторвало руку, и его увезли в больницу. Известно, что мужчина совершил это на почве ревности к жене, так он хотел избавиться от соперника.
Происшествия,Владимирская Область,Ковров,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители