В Москве музыкант умер во время выступления 

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На востоке Москвы во время выступления скончался 24-летний гитарист группы losdate, сообщает " МК ".

Молодой человек внезапно потерял сознание. Его попытались привести в чувство, однако мужчина умер на месте.

Неизвестно, были ли у музыканта проблемы со здоровьем. Причина смерти не уточняется.