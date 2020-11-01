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В Москве музыкант умер во время выступления 

РИА Новости и ещё 1 16 часов назад
В Москве музыкант умер во время выступления
Фото: РИА Новости
На востоке Москвы во время выступления скончался 24-летний гитарист группы losdate, сообщает "МК".
Молодой человек внезапно потерял сознание. Его попытались привести в чувство, однако мужчина умер на месте.
Неизвестно, были ли у музыканта проблемы со здоровьем. Причина смерти не уточняется.
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