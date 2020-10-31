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Появилось видео нападения на двух полицейских в центре Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Момент нападения мужчины на двух сотрудников полиции в центре столицы попал на видео. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ в субботу, 31 октября.
В ролике видно, как злоумышленник следует за правоохранителями, после чего, поравнявшись с ними, наносит каждому удары. При этом мужчина не убегает и остается на месте.
Ранее стало известно, что нападавшего на улице Петровке задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Названа причина нападения на полицейских в Москве
СК намерен требовать у суда ареста фигуранта, расследование дела продолжается.
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Происшествия , Видео , РЕН ТВ , Москва
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