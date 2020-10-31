Момент нападения мужчины на двух сотрудников полиции в центре столицы попал на видео. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ в субботу, 31 октября.

В ролике видно, как злоумышленник следует за правоохранителями, после чего, поравнявшись с ними, наносит каждому удары. При этом мужчина не убегает и остается на месте.

Ранее стало известно, что нападавшего на улице Петровке задержали , в отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

СК намерен требовать у суда ареста фигуранта, расследование дела продолжается.