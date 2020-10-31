Гибель группы Дятлова: адвокат раскритиковал прокурора

Причина гибели туристической группы Игоря Дятлова на перевале на севере Свердловской области в 1959 году, сообщенная на пресс-конференции прокурором Андреем Курьяковым, не является официальным итогом прокурорской проверки. Об этом ТАСС сказал адвокат фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов , получивший ответ на свою просьбу о проведении служебной проверки от управления генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу.

11 июля 2020 года руководитель группы, которая проводила проверку, Курьяков заявил прессе, что туристы погибли от лавины. После этого Общественный фонд памяти группы Дятлова, представители которого не согласились с выводами, попросили провести служебную проверку действий замначальника управления ГП в Уральском федеральном округе (УрФО) Андрея Курьякова.

По словам Черноусова, в ответе содержится информация о том, что "выступление Курьякова в средствах массовой информации по вопросам, связанным с освещением обстоятельств гибели тургруппы Дятлова, осуществлено им за рамками должностных обязанностей и в отсутствие поручений по службе, в связи с чем по результатам служебной проверки он привлечен к дисциплинарной ответственности".

"Это свидетельствует о том, что [озвученные Курьяковым] результаты не только не являются официальной позицией Генпрокуратуры РФ, но вообще не представляют юридическую значимость", — прокомментировал Черноусов.

В пресс-службах прокуратуры Свердловской области и управления генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу ТАСС не уточнили подробностей дисциплинарной ответственности.

Позиция представителей фонда Дятлова

В феврале 2019 года, спустя 60 лет после загадочной смерти туристов, Генпрокуратура РФ объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова, приоритетными версиями гибели были названы ураган, лавина и сход снежных плит.

По словам адвоката, проверка была проведена незаконно, дело о гибели группы туристов на перевале было прекращено 28 мая 1959 года по постановлению прокурора-криминалиста Свердловской областной прокуратуры Иванова, а проверку можно было проводить только в случае отмены постановления о прекращении уголовного дела и возобновлении расследования по вновь открывшимся обстоятельствам. Черноусов и родственники считают, что уголовное дело в 1959 году реально не возбуждалось. В связи с чем адвокат, родственники, чьи интересы он представляет, и представители фонда памяти группы Дятлова готовят обращение в Генпрокуратуру и СК с просьбой оказать содействие в возбуждении нового уголовного дела.

Ранее сестра Игоря Дятлова, группа которого погибла на перевале в 1959 году, получила отказ от прокуратуры Свердловской области на просьбу ознакомиться с результатами проверки, которая началась в 2019 году. Черноусов поясняет, что прокуроры должны были предоставить родственникам погибших туристов итоговое решение по осуществленной проверке.

"Должно быть разъяснено родственникам, что они имеют право не согласиться с решением, в данном случае, что причина смерти девяти человек — это лавина", — отмечает Черноусов.

Он добавил, что две родственницы, интересы которых он представляет, подадут жалобу в Генпрокурору РФ.