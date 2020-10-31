Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Глава Челябинской области назвал предварительную причину возгорания в кислородной будке 

ТАСС и ещё 1 31 октября 2020
Губернатор назвал причину ЧП в челябинской больнице
Фото: РИА Новости
Предварительной причиной возгорания в кислородной будке больницы Челябинска стало короткое замыкание из-за аварийного электрооборудования. Об этом в субботу сообщил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Предварительная причина — это аварийное состояние электрооборудования непосредственно на этой криостанции. В результате короткого замыкания произошло возгорание и последующий пожар и взрыв", — сказал он.

Глава региона добавил, что ремонт пострадавшего от пожара здания стационара займет ориентировочно три недели.

"Мы сегодня предварительно проговорили, какое время понадобится на восстановление больницы. Нам сейчас каждое место важно, каждая лечебная база, вы понимаете, сейчас такое время, естественно необходима, поэтому будем максимально быстро ремонтировать. Ориентировочно срок, который сегодня Минздрав взял на ремонт — это три недели", — сказал он, отметив, что более точная дата будет названа по мере готовности сметы.

Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
ТАСС: последние новости
СК изъял у Цивина и Дрожжиной архив Баталова, заподозрив их в причастности к иным эпизодам СК изъял у Цивина и Дрожжиной архив Баталова, заподозрив их в причастности к иным эпизодам Источник: в доме экс-главы ростовского Минздрава прошли обыски Источник: в доме экс-главы ростовского Минздрава прошли обыски Пашаев назвал недостаточным срок лишения Добровинского статуса адвоката Пашаев назвал недостаточным срок лишения Добровинского статуса адвоката
Комментарии 2
Происшествия , Алексей Текслер , Минздрав РФ , Челябинск , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
00:57
Опубликовано видео с места убийства «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
00:44
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
Происшествия Криминал
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть