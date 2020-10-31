Губернатор назвал причину ЧП в челябинской больнице

Предварительной причиной возгорания в кислородной будке больницы Челябинска стало короткое замыкание из-за аварийного электрооборудования. Об этом в субботу сообщил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Предварительная причина — это аварийное состояние электрооборудования непосредственно на этой криостанции. В результате короткого замыкания произошло возгорание и последующий пожар и взрыв", — сказал он.
Глава региона добавил, что ремонт пострадавшего от пожара здания стационара займет ориентировочно три недели.
"Мы сегодня предварительно проговорили, какое время понадобится на восстановление больницы. Нам сейчас каждое место важно, каждая лечебная база, вы понимаете, сейчас такое время, естественно необходима, поэтому будем максимально быстро ремонтировать. Ориентировочно срок, который сегодня Минздрав взял на ремонт — это три недели", — сказал он, отметив, что более точная дата будет названа по мере готовности сметы.