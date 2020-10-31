Губернатор назвал причину ЧП в челябинской больнице

"Мы сегодня предварительно проговорили, какое время понадобится на восстановление больницы. Нам сейчас каждое место важно, каждая лечебная база, вы понимаете, сейчас такое время, естественно необходима, поэтому будем максимально быстро ремонтировать. Ориентировочно срок, который сегодня Минздрав взял на ремонт — это три недели", — сказал он, отметив, что более точная дата будет названа по мере готовности сметы.