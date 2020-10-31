Названа причина нападения на полицейских в Москве 

Появились подробности в деле об избиении полицейских вблизи главка на Петровке,38.

Издание « Лайф » со ссылкой на источник сообщает, что напавший на стражей порядка имеет проблемы с психикой.

Он лечился в петербургской клинике для душевнобольных. Почему его выпустили, и как он попал в Москву — предстоит выяснить следователям. Во время допроса мужчина признался, что напасть на правоохранителей его «подговорили голоса в голове». После этого он несколько раз ударил полицейских кулаком.

Против агрессора возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает московское управление СКР

«31 октября 2020 года мужчина, находясь на улице Петровка в городе Москве, напал и нанёс несколько ударов сотрудникам полиции, осуществляющим патрулирование в целях охраны общественного порядка», — говорится в сообщении.

Злоумышленнику будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи намерены просить суд об аресте.

Ранее «Рамблер» сообщал, что нападавший пытался выхватить у одного из полицейских его служебный пистолет. Преступника в итоге удалось задержать. Это 30-летний уроженец Махачкалы Аслан Байсунгуров. Шесть лет назад он уже был судим за нападение на сотрудника полиции.