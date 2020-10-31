Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Названа причина нападения на полицейских в Москве 

Майк Габриелян 2 часа назад
Названа причина нападения на полицейских в Москве
Фото: РИА Новости
Появились подробности в деле об избиении полицейских вблизи главка на Петровке,38.
Издание «Лайф» со ссылкой на источник сообщает, что напавший на стражей порядка имеет проблемы с психикой.
Он лечился в петербургской клинике для душевнобольных. Почему его выпустили, и как он попал в Москву — предстоит выяснить следователям. Во время допроса мужчина признался, что напасть на правоохранителей его «подговорили голоса в голове». После этого он несколько раз ударил полицейских кулаком.
Мужчина избил полицейских у здания МВД на Петровке
Против агрессора возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщает московское управление СКР.

«31 октября 2020 года мужчина, находясь на улице Петровка в городе Москве, напал и нанёс несколько ударов сотрудникам полиции, осуществляющим патрулирование в целях охраны общественного порядка», — говорится в сообщении.

Злоумышленнику будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи намерены просить суд об аресте.
Ранее «Рамблер» сообщал, что нападавший пытался выхватить у одного из полицейских его служебный пистолет. Преступника в итоге удалось задержать. Это 30-летний уроженец Махачкалы Аслан Байсунгуров. Шесть лет назад он уже был судим за нападение на сотрудника полиции.
Видео дня. Ефремов не поедет в колонию и останется в Москве
Комментарии 77
Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
00:10
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
00:54
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
00:13
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
02:09
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
01:53
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
00:27
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
01:50
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
Момент взрыва в больнице попал на видео
00:50
Момент взрыва в больнице попал на видео
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
00:33
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
00:20
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение