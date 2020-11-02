Две церкви за ночь вспыхнули в Канаде 

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Пожары произошли ночью сразу в двух расположенных в семи километрах друг от друга церквях в городе Манси в провинции Онтарио.

Огонь охватил здания с разницей в семь часов. Местные власти рассматривают версию намеренного поджога, передаёт телеканал CTV.

Обе церкви сгорели полностью, но пострадавших нет. Полиция ведёт расследование.

Утром 29 октября в Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам, жертвами стали три человека. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил радикализированный мусульманин. Эта атака последовала за расправой над учителем истории, который показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. За этим последовала попытка нападения на полицейских в Авиньоне (атакующий кричал «Аллах акбар!») и на охрану консульства Франции в Саудовской Аравии.

Как писал NEWS.ru, месса в память о жертвах теракта в Ницце прошла 1 ноября в соборе Нотр-Дам. Вёл поминальную службу епископ Ниццы Андре Марсо.