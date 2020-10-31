Таксист избил пассажира из-за собаки в переноске

Полиция Петроградского района Петербурга проводит проверку по заявлению студента, которого, по его свидетельству, ударил таксист, отказавшийся везти молодого человека из-за того, что у него была собака в переноске, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области

Как отмечает ведомство, в полицию обратился студент одного из городских вузов, который является гражданином одной из стран Восточной Азии. В заявлении он просит привлечь к ответственности неизвестного таксиста, который в пятницу вечером в районе дома №44 на Большом проспекте Петроградской стороны не только отказался везти заявителя, но и ударил его. Причиной конфликта стала собака, которая находилась в переноске у молодого человека.

"Водитель такси отказался везти заявителя, так как у него была в переноске маленькая собака, после чего заявитель вышел из автомобиля, водитель такси ударил заявителя", — говорится в сообщении.

Полиция уточняет, что позднее правоохранителям поступило сообщение медучреждения о госпитализации студента с телесными повреждениями в удовлетворительном состоянии.

Полиция проводит проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего, информирует ГУМВД.