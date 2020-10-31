Российский бизнесмен покончил с собой

«Трагическая история, о которой идет речь, никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. Я хорошо знал Алексея Юрьевича. Безусловно, это шок. Не хватает слов охарактеризовать то, что происходит сейчас в душе в связи со случившимся», — сказал Горелых.