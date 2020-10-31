Российский бизнесмен покончил с собой

Подполковник запаса ФСБ, советник гендиректора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Алексей Рябцев покончил с собой. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в предпринимательских кругах региона.
Информацию подтвердил представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Трагическая история, о которой идет речь, никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. Я хорошо знал Алексея Юрьевича. Безусловно, это шок. Не хватает слов охарактеризовать то, что происходит сейчас в душе в связи со случившимся», — сказал Горелых.
Он отметил, что Рябцев возглавлял Общественный совет при УМВД по Екатеринбургу и зарекомендовал себя с достойной стороны.
Руководство городской полиции решило оказать помощь в организации похорон бизнесмена.
Рябцев был зампредседателя правления «СКБ-Банка», председателем екатеринбургского банка «Сбербанка России», вице-президентом банка «Траст». В 2004 году Рябцев получил должность советника гендиректора «УГМК-Холдинга» и гендиректора «Инвестиционно-строительной компании „Верх-Исетская“». Рябцев являлся подполковником запаса ФСБ России.