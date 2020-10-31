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Взрыв в больнице Челябинска: погибли два пациента

Майк Габриелян
2 часа назад
При взрыве кислорода в ковидной больнице Челябинска погибли два пациента. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокурора Челябинской области Виталия Лопина.
«При транспортировке скончались два тяжелых пациента, которым был необходим кислород», — заявил Лопин.
Правоохранители сейчас выясняют причины взрыва. По предварительной версии, взорвался кислородный баллон.
Взрыв в поликлинике городской больницы 2 Челябинска прогремел утром 31 октября. Взорвалась кислородная станция.
Есть информация, что сообщения о разгерметизации кислородной будки поступили еще утром. Ремонтники прибыли на место, через некоторое время произошел взрыв.
Из больницы эвакуировали пациентов. Известно, что там лечили больных с COVID-19. Около 150 человек разместят в здании стадиона имени Елесиной, 23 пациента переведут в другие больницы.
Спасатели сообщили, что после взрыва загорелись два этажа здания.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило возгорание кислородной будки, пристрой к зданию общежития (перепрофилировано под стационар ГКБ 2). Огнем были охвачены 1 и 2 этажи здания. Повреждено остекление рядом стоящего 9-ти этажного жилого дома. Из здания произведена эвакуация 158 человек (взрослые)», - сказано в сообщении МЧС.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в МСЧ сообщили, что взрыв задел соседние жилые дома.
Происшествия,Видео,МЧС,Челябинск,
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