Теракт в Ницце устроил 21-летний тунисец, приехавший в Европу в конце сентября. Французские силовики утверждают, что ранее убийца не был известен спецслужбам — однако в Италии он стал подозреваемым по делу об организации нелегальной иммиграции. Францию накануне захлестнула волна террористических атак исламских радикалов.

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что убийца из Ниццы — иммигрант из Туниса 1999 года рождения. Выступление полицейского в ходе пресс-конференции транслировал телеканал BFMTV.

«Он въехал в Италию через остров Лампедузу 20 сентября. Затем он прибыл в Париж 9 октября», — подчеркнул Рикар.

Лампедуза — небольшой итальянский остров, расположенный между Сицилией и Северной Африкой. Вместе с подозреваемым в сентябре к лампедузскому берегу пристало порядка двух десятков лодок с тунисскими нелегальными мигрантами.

Французский прокурор добавил, что у террориста были найдены документы итальянского Красного Креста — имя нападавшего ранее не попадало в поле зрения спецслужб ЕС и Франции. Однако при этом в Италии 21-летний тунисец стал подозреваемым по делу об организации нелегальной иммиграции.

Серия терактов произошла во Франции 29 сентября. Началось все с нападения вооруженного ножом тунисца на католический собор Нотр-Дам в Ницце — главный христианский храм города. Выкрикивавший «Аллах акбар!» нападавший убил трех человек — обезглавил 70-летнюю прихожанку и 55-летнего пономаря. Еще одна женщина, мать троих детей из Бразилии, скончалась от полученных ран, выбежав из церкви.

Полиция вскоре арестовала террориста — при задержании он был ранен. Пока нападавшего заковывали в наручники и препровождали в полицейский автомобиль, он продолжал выкрикивать «Аллаху акбар», заявил мэр города Кристиан Эстрози

Вскоре после этого французская полиция задержала двух потенциальных преступников в Париже и Лионе, а также застрелила нападавшего на церковь в Авиньоне.

Лионский злоумышленник был схвачен возле железнодорожного вокзала — он намеревался устроить теракт в трамвае, при себе у мигранта из Афганистана нашли нож и просроченный французский вид на жительство. Авиньонский злодей напал на полицейских, те сразу же открыли огонь на поражение. Тем не менее, местная полиция утверждает, что здесь «они имеют дело с поступком неуравновешенного человека», а не с террористическим актом.

В этот же день исламский радикал атаковал консульство Франции в аравийской Джидде. Охранник дипмиссии получил ранения, нападавший был задержан.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил об усилении контроля безопасности в стране в рамках антитеррористической акции «Часовой». В ней будут задействованы от 3 тыс. до 7 тыс. французских военнослужащих.

«Будет усилена охрана школ и молитвенных мест . Мы сделаем все, чтобы защитить наших граждан», — подчеркнул политик.

Президент РФ Владимир Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями, в которой подтвердил готовность России помогать в борьбе с террористами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал случившееся «абсолютно ужасающей трагедией».

Несколькими днями ранее во Франции был совершен другой теракт — 16 октября исламист чеченского происхождения обезглавил школьного учителя истории. Преподаватель демонстрировал в классе карикатуры из сатирического журнала Charlie Hebdo , изображающие пророка Мухаммеда — во время урока о свободе слова. По данным прокуратуры, нападение совершил 18-летний чеченец, родившийся в Москве, но с 2008 года проживавший во Франции в статусе беженца.

После убийства нападавший разместил снимок обезглавленного учителя в Twitter и обратился к президенту Франции: «Правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммеда».

Макрон после теракта разместил на своей странице в Twitter запись: «Они не пройдут».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции завуалированно призывает мусульман совершать преступления. «Макрон не может не знать, что карикатуры на Пророка воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель», — говорится в сообщении. По мнению Кадырова, своими заявлениями Макрон «подталкивает людей к терроризму».

Представитель Кремля в ответ на это заявил, что внешнюю политику России определяет президент страны, а не региональные лидеры.