Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ураган «Зета» в США попал на видео 

Вадим Дроздов 15 минут назад
На штат Луизиана В США обрушился ураган "Зета", который достигает скорости 180 километров в час. Без электроэнергии из-за стихийного бедствия остались около 400 тысяч жителей. Сообщается как минимум об одном погибшем из-за урагана. Эксперты считают, что ураган достаточно быстро покинет штат и тогда можно будет оценить сумму ущерба, которое нанесло стихийное бедствие. Это уже пятый шторм на южном побережье страны в 2020 году. Ранее власти Луизианы издали приказ об эвакуации жителей. Предполагают, что шторм не уйдет из США и направится к Новому Орлеану.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
Мусульмане устроили митинг в центре Москвы
Мусульмане устроили митинг в центре Москвы
Видео
Видео с ребенком, живущим с бомжами в Подмосковье
03:25
Видео с ребенком, живущим с бомжами в Подмосковье
Общество
Ураган «Зета» в США попал на видео
00:52
Ураган «Зета» в США попал на видео
Происшествия
Митинг мусульман против Шарли Эбдо попал на видео
00:59
Митинг мусульман против Шарли Эбдо попал на видео
Происшествия
Появилось видео аукциона с устройствами КГБ
01:39
Появилось видео аукциона с устройствами КГБ
В мире
Обновленный Щелковский автовокзал попал на видео
03:20
Обновленный Щелковский автовокзал попал на видео
Новости Москвы
Новое заявление Минобороны Армении попало на видео
00:57
Новое заявление Минобороны Армении попало на видео
В мире
Новое видео беспорядков в США появилось в сети
02:10
Новое видео беспорядков в США появилось в сети
Происшествия
Закрытие границ в Беларуси попало на видео
02:38
Закрытие границ в Беларуси попало на видео
В мире
Появилось новое видео от группы «Кино»
01:36
Появилось новое видео от группы «Кино»
Шоу-бизнес
Медики раздавали маски на улице и попали на видео
01:21
Медики раздавали маски на улице и попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение