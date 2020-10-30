На штат Луизиана В США обрушился ураган "Зета", который достигает скорости 180 километров в час. Без электроэнергии из-за стихийного бедствия остались около 400 тысяч жителей. Сообщается как минимум об одном погибшем из-за урагана. Эксперты считают, что ураган достаточно быстро покинет штат и тогда можно будет оценить сумму ущерба, которое нанесло стихийное бедствие. Это уже пятый шторм на южном побережье страны в 2020 году. Ранее власти Луизианы издали приказ об эвакуации жителей. Предполагают, что шторм не уйдет из США и направится к Новому Орлеану.
Ураган «Зета» в США попал на видео
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