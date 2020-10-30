Митинг мусульман против Шарли Эбдо попал на видео 

В Москве у посольства Франции прошел митинг мусульман, которые недовольны заявлениями Эммануэля Макрона. Несколько десятков протестующих пришли к посольству на Якиманке и скандировали "Аллаху акбар".
Президент Франции обозначил, что не собирается запрещать деятельность журнала Charlie Hebdo, который недавно опубликовал карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда. В результате этой публикации погибло уже 4 человека от рук радикально настроенных исламистов во Франции. Сначала 17-летний этнический чеченец расправился с учителем истории в пригороде Парижа. А после этого уроженец Туниса напал на прихожан в церкви Нотр-Дам в Ницце, убив троих человек.