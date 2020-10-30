Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, после которых вы не уснете
Фильмы, после которых вы не уснете До самого утра ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Новое видео беспорядков в США появилось в сети 

Вадим Дроздов 42 минуты назад
В США в городе Филадельфия массовые беспорядки продолжились с новой силой. Известно уже о двенадцати пострадавших полицейских. Представителей власти забрасывают камнями, кирпичами, бутылками и другими тяжелыми предметами, которые попадаются под руку. Одного из офицеров переехали на грузовике. Люди требуют наказания для полицейских, застреливших недавно очередного темнокожего парня при задержании. Протестные настроения из Филадельфии начинают перекидываться на другие города и штаты. В зоне риска уже оказались Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес. В этих городах все больше митингующих, которые становятся все более агрессивно настроены. Пока власти не применяют жесткие меры в отношении людей.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мусульмане устроили митинг в центре Москвы
Мусульмане устроили митинг в центре Москвы
Украина нанесла мощный удар по отношениям с Западом
Украина нанесла мощный удар по отношениям с Западом
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
Появилось видео обращения солдата Азербайджана
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
Видео
Митинг мусульман против Шарли Эбдо попал на видео
00:59
Митинг мусульман против Шарли Эбдо попал на видео
Происшествия
Появилось видео аукциона с устройствами КГБ
01:39
Появилось видео аукциона с устройствами КГБ
В мире
Обновленный Щелковский автовокзал попал на видео
03:20
Обновленный Щелковский автовокзал попал на видео
Новости Москвы
Новое заявление Минобороны Армении попало на видео
00:57
Новое заявление Минобороны Армении попало на видео
В мире
Новое видео беспорядков в США появилось в сети
02:10
Новое видео беспорядков в США появилось в сети
Происшествия
Закрытие границ в Беларуси попало на видео
02:38
Закрытие границ в Беларуси попало на видео
В мире
Появилось новое видео от группы «Кино»
01:36
Появилось новое видео от группы «Кино»
Шоу-бизнес
Медики раздавали маски на улице и попали на видео
01:21
Медики раздавали маски на улице и попали на видео
Общество
Подробности теракта в Ницце попали на видео
04:38
Подробности теракта в Ницце попали на видео
Происшествия
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
00:48
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение