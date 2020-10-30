В США в городе Филадельфия массовые беспорядки продолжились с новой силой. Известно уже о двенадцати пострадавших полицейских. Представителей власти забрасывают камнями, кирпичами, бутылками и другими тяжелыми предметами, которые попадаются под руку. Одного из офицеров переехали на грузовике. Люди требуют наказания для полицейских, застреливших недавно очередного темнокожего парня при задержании. Протестные настроения из Филадельфии начинают перекидываться на другие города и штаты. В зоне риска уже оказались Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес. В этих городах все больше митингующих, которые становятся все более агрессивно настроены. Пока власти не применяют жесткие меры в отношении людей.
Новое видео беспорядков в США появилось в сети
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