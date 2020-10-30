Волгограде врачи «ковидного» госпиталя выставили на улицу ветерана Великой Отечественной войны в инвалидном кресле перед тем, как он скончался. Видео размещено на YouTube -канале «Высота 102».

Посещение больных запрещено, поэтому женщина звонила врачам, чтобы узнать о состоянии отца. По ее словам, ветерана не отправляли в реанимацию, несмотря на его тяжелое состояние. Также Курапова заявила, что доктора жаловались на мужчину и грозили его отправить в «ковидную психушку». Врачи говорили ей: «ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет», а также, что он «шумит и мешает соседям по палате, лежит, как собака, на полу».

23 октября женщина решила забрать отца домой, о чем договорилась с начальством больницы. Утром 24 октября она приехала к госпиталю, вызвав платную «неотложку», на которой собиралась отвезти ветерана. Однако мужчину выкатили на инвалидном кресле без сознания.

«Вместо того, чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, давать кислород, еще что-то, его просто посадили на каталку и хотели отправить домой. «Вы же забираете, вот и забирайте». После того, как люди вокруг, которые все это видели, стали возмущаться, отца закатили назад в больницу, а через какое-то время сообщили, что он умер», — рассказала дочь умершего.

Прокуратура Волгоградской области начала проверку случившегося.