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В Москве от COVID-19 скончались 69 человек за сутки 

News.ru и ещё 4 2 часа назад
В Москве от COVID-19 скончались 69 человек за сутки
Фото: ТАСС
Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 69 человек.
У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Общее число умерших в столице достигло 6713.
Ранее заразившийся на прошлой неделе коронавирусом депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг заявил о своём выздоровлении, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Валерий Гартунг , Госдума , Справедливая Россия , Москва
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