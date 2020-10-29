В московском ТЦ нашли сбежавшего из детсада ребенка

Трехлетний мальчик самостоятельно ушел из детского сада в Москве и был найден в торговом центре, по данному факту начата прокурорская проверка. Об этом ТАСС в четверг сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"По предварительной информации, 28 октября из дошкольного образовательного учреждения на улице Корнейчука ушел трехлетний мальчик. Ребенок был обнаружен в торговом центре. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает", — сказала она.
В связи с этим Бутырская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.