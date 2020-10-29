Ещё
Далее:
Читайте также:
50.000 фильмов и сериалов в Okko
50.000 фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В московском торговом центре нашли трехлетнего ребенка, сбежавшего из детсада 

ТАСС 53 минуты назад
В московском ТЦ нашли сбежавшего из детсада ребенка
Фото: РИА Новости
Трехлетний мальчик самостоятельно ушел из детского сада в Москве и был найден в торговом центре, по данному факту начата прокурорская проверка. Об этом ТАСС в четверг сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"По предварительной информации, 28 октября из дошкольного образовательного учреждения на улице Корнейчука ушел трехлетний мальчик. Ребенок был обнаружен в торговом центре. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает", — сказала она.

В связи с этим Бутырская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
ТАСС: последние новости
СМИ: полицейские застрелили вооруженного ножом человека в Авиньоне СМИ: полицейские застрелили вооруженного ножом человека в Авиньоне Reuters: женщина обезглавлена в результате нападения в Ницце Reuters: женщина обезглавлена в результате нападения в Ницце Турист из России умер в Турции из-за коронавируса Турист из России умер в Турции из-за коронавируса
Происшествия , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нанесла мощный удар по отношениям с Западом
Украина нанесла мощный удар по отношениям с Западом
Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза
Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза
Лукашенко объяснил отставку силовиков
Лукашенко объяснил отставку силовиков
Москва поставила крест на Зеленском
Москва поставила крест на Зеленском
Видео
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
00:48
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
Происшествия В мире
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
00:27
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
Происшествия
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
00:51
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
Армия Войска
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
00:24
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
Происшествия В мире
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
01:00
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
Шоу-бизнес
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
01:03
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
В мире Общество
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
02:25
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
Происшествия
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
01:36
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение