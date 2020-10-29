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Пожар в промзоне около Рузы потушили 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Пожар в промзоне около Рузы потушили
Фото: РИА Новости
Пожарные ликвидировали возгорание полимеров в Дорохово под Рузой в Московской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

"Пожар полностью ликвидирован, устанавливается его причина", — сказали в главке.

Около 17:00 в поселке Дорохово под Рузой в промзоне на открытой площадке загорелись мешки с полимерами. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Его площадь составила 2,5 тыс. кв. метров. В 18:18 мск пожар был локализован на площади 900 кв. метров.
На месте ЧП работает лаборатория для замера ПДК вредных веществ. Пострадавших нет.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Московская область , Руза
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