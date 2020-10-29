Александра Добровинского лишили статуса адвоката 

Адвокатская палата Москвы лишила Александра Добровинского статуса адвоката сроком на два года, сообщили в палате.

В июле и в конце сентября Адвокатская палата Москвы возбудила против Добровинского дисциплинарные дела по результатам рассмотрения представления Минюста о нарушении профессиональной этики во время судебного процесса над Михаилом Ефремовым

В частности, Александр Добровинский и защитник Ефремова Эльман Пашаев обвинялись в разглашении в СМИ сведений, относящихся к адвокатской тайне, и использовании дела Ефремова ради собственного пиара.

Эльман Пашаев был лишен статуса адвоката в середине сентября сроком на один год. Тогда Добровинский заявил, что будет скучать по коллеге.