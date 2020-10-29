Александра Добровинского лишили статуса адвоката 

Адвокатская палата Москвы лишила Александра Добровинского статуса адвоката сроком на два года, сообщили в палате.
В июле и в конце сентября Адвокатская палата Москвы возбудила против Добровинского дисциплинарные дела по результатам рассмотрения представления Минюста о нарушении профессиональной этики во время судебного процесса над Михаилом Ефремовым.
В частности, Александр Добровинский и защитник Ефремова Эльман Пашаев обвинялись в разглашении в СМИ сведений, относящихся к адвокатской тайне, и использовании дела Ефремова ради собственного пиара.
Эльман Пашаев был лишен статуса адвоката в середине сентября сроком на один год. Тогда Добровинский заявил, что будет скучать по коллеге.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд смягчил наказание Ефремову до 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима.