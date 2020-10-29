Актеру «Ералаша» вынесли приговор 

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Актера «Ералаша» Юрия Шашурина приговорили к условному сроку за посредничество в коррупционной схеме.

Как сообщает «Московский комсомолец», Шашурин, в детстве снявшийся в десяти выпусках киножурнала «Ералаш», во взрослой жизни был сотрудником ГИБДД

«Московский комсомолец»

Последние годы он занимал должность начальника отдела по Ленинскому району Подмосковья и готовился перевестись в хозяйственное подразделение областного управления ГИБДД.

Адвокат Шашурина Марина Орлова рассказала, что ее подзащитному позвонил сотрудник Управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД по Московской области и заявил, что преемник Шашурина должен заплатить 500 тысяч рублей для беспроблемной работы на новом месте. Бывший актер передал информацию преемнику, тот стал собирать деньги. О готовящейся передаче взятки узнали борцы с коррупцией, схему разоблачили.

Человек из УСБ скрылся и находится в розыске, «преемник» был освобожден от ответственности, Шашурину было предъявлено обвинение по статье «291.1 УК РФ „Посредничество во взяточничестве“.

Басманный суд приговорил Юрия Шашурина к пяти годам лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах внутренних дел, связанные с исполнением функции представителя власти сроком на три года. Защита намерена обжаловать приговор.