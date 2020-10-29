Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Актеру «Ералаша» вынесли приговор 

Вероника Полынина 17 минут назад
Актеру «Ералаша» вынесли приговор
Фото: РИА Новости
Актера «Ералаша» Юрия Шашурина приговорили к условному сроку за посредничество в коррупционной схеме.
Как сообщает «Московский комсомолец», Шашурин, в детстве снявшийся в десяти выпусках киножурнала «Ералаш», во взрослой жизни был сотрудником ГИБДД.
«Московский комсомолец»
Последние годы он занимал должность начальника отдела по Ленинскому району Подмосковья и готовился перевестись в хозяйственное подразделение областного управления ГИБДД.
Адвокат Шашурина Марина Орлова рассказала, что ее подзащитному позвонил сотрудник Управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД по Московской области и заявил, что преемник Шашурина должен заплатить 500 тысяч рублей для беспроблемной работы на новом месте. Бывший актер передал информацию преемнику, тот стал собирать деньги. О готовящейся передаче взятки узнали борцы с коррупцией, схему разоблачили.
Человек из УСБ скрылся и находится в розыске, «преемник» был освобожден от ответственности, Шашурину было предъявлено обвинение по статье «291.1 УК РФ „Посредничество во взяточничестве“.
Басманный суд приговорил Юрия Шашурина к пяти годам лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах внутренних дел, связанные с исполнением функции представителя власти сроком на три года. Защита намерена обжаловать приговор.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев получил три года колонии по обвинению о взятки. Также суд взыскал с экс-чиновника 37,5 млн рублей.
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Комментарии
Происшествия , Евгений Тефтелев , Марина Орлова , ГИБДД , МВД , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
«Ну и сволочь!»: россияне обрушились на Собчак
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
Прилепин назвал Тихановскую дурой
Прилепин назвал Тихановскую дурой
Макеева раскрыла тайну Заворотнюк
Макеева раскрыла тайну Заворотнюк
Видео
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
00:48
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
Происшествия В мире
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
00:27
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
Происшествия
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
00:51
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
Армия Войска
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
00:24
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
Происшествия В мире
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
01:00
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
Шоу-бизнес
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
01:03
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
В мире Общество
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
02:25
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
Происшествия
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
01:36
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение