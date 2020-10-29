Актер Михаил Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию для отбытия наказания за смертельное ДТП, решив остаться в СИЗО Москве . Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил его адвокат Владимир Васильев.

По его словам, артист опасается за свое здоровье после трудного этапа. У него имеются хронические заболевания, которые могут усугубиться после холодных вагонов, в которых перевозят заключенных. Ефремов останется в хозотряде СИЗО «Водник» и будет отбывать срок в той же камере, в которой он находится сейчас.

Адвокат пояснил, что актер намерен развивать театр в изоляторе и начал писать сценарий, содержание которого пока неизвестно. Помимо этого, он должен будет также выполнять обязанности, которые для него определит руководство СИЗО.

28 октября сообщалось , что Ефремов устроил для сокамерников в СИЗО «Водник» роскошный ужин. Он заказал гуся, фаршированного яблоками. Актеру был выставлен счет, учитывая наценки ФСИН, в шесть тысяч рублей.

22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор актеру в виде восьми лет лишения свободы. В итоге ему снизили срок на полгода благодаря возмещению морального вреда потерпевшим. Защита Ефремова намерена обжаловать это решение. Сторона потерпевших заявила, что довольна таким исходом дела.