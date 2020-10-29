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Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию 

Lenta.ru 16 минут назад
Актер Михаил Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию для отбытия наказания за смертельное ДТП, решив остаться в СИЗО в Москве. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил его адвокат Владимир Васильев.
По его словам, артист опасается за свое здоровье после трудного этапа. У него имеются хронические заболевания, которые могут усугубиться после холодных вагонов, в которых перевозят заключенных. Ефремов останется в хозотряде СИЗО «Водник» и будет отбывать срок в той же камере, в которой он находится сейчас.
Адвокат пояснил, что актер намерен развивать театр в изоляторе и начал писать сценарий, содержание которого пока неизвестно. Помимо этого, он должен будет также выполнять обязанности, которые для него определит руководство СИЗО.
Ефремов обратился за помощью врачей в СИЗО
28 октября сообщалось, что Ефремов устроил для сокамерников в СИЗО «Водник» роскошный ужин. Он заказал гуся, фаршированного яблоками. Актеру был выставлен счет, учитывая наценки ФСИН, в шесть тысяч рублей.
22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор актеру в виде восьми лет лишения свободы. В итоге ему снизили срок на полгода благодаря возмещению морального вреда потерпевшим. Защита Ефремова намерена обжаловать это решение. Сторона потерпевших заявила, что довольна таким исходом дела.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Он погиб.
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Комментарии 23
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН , Москва
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