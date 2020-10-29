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СМИ: Мужчина облил себя бензином в офисе Яндекс-такси и требует встречи с директором 

Вечерняя Москва 39 минут назад
В столице в офисе «Яндекс-такси» мужчина облил себя легковоспламеняющейся жидкостью — бензином. Об этом сообщил Тelegram-канал «112» в четверг, 29 октября.
Уточняется, что мужчина требует встречи с генеральным директором компании.

— На место стянуты службы, — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что мужчина ранее был сотрудником компании. Недавно у него произошел конфликт с работодателями. По его словам, компания не выплачивала ему зарплату, а затем уволила. В офис он пришел, чтобы обсудить ситуацию с гендиректором. Его уже задержали и везут в отделение полиции, добавил Telegram-канал.
«Вечерняя Москва» обратилась за комментарием в правоохранительные службы.
Ранее сообщалось, как звезду соцсети TikTok Douyin бывший муж облил бензином и поджег.
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