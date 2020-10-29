Смерть за тройку: новый инцидент в российской школе 

Инцидент произошел в декабре 2019 года. 17-летнйи подросток вышел из себя, когда узнал, что учительница поставила ему «тройку» за полугодие по английскому языку. Он забаррикадировал выход из класса партой, а сам схватился за стул и начал угрожать педагогу расправой.

«Женщина очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, в сложившейся ситуации угрозу убийством восприняла реально», — говорится в сообщении.

Кое-как буяна удалось успокоить, но на его поведение учительница пожаловалась правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством». Во время расследования школьник изменил свое отношение к «тройке» и к педагогу.

Он выплатил учительнице компенсацию морального вреда и попросил не следователей не судить его строго, уголовное дело закрыть и назначить ему судебный штраф. Просьбу поддержала учительница подростка.

«Уголовное дело направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему судебного штрафа», — резюмировали следователи.