Смерть за тройку: новый инцидент в российской школе 

Одиннадцатиклассник из Лесозаводска рассвирепел из-за оценки «удовлетворительно» по английскому языку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного управления СК по Приморскому краю. Он пообещал педагогу забить ее насмерть стулом.
Инцидент произошел в декабре 2019 года. 17-летнйи подросток вышел из себя, когда узнал, что учительница поставила ему «тройку» за полугодие по английскому языку. Он забаррикадировал выход из класса партой, а сам схватился за стул и начал угрожать педагогу расправой.
«Женщина очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, в сложившейся ситуации угрозу убийством восприняла реально», — говорится в сообщении.
Кое-как буяна удалось успокоить, но на его поведение учительница пожаловалась правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством». Во время расследования школьник изменил свое отношение к «тройке» и к педагогу.
Он выплатил учительнице компенсацию морального вреда и попросил не следователей не судить его строго, уголовное дело закрыть и назначить ему судебный штраф. Просьбу поддержала учительница подростка.
«Уголовное дело направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему судебного штрафа», — резюмировали следователи.
Ранее, как сообщал «Рамблер», во Франции 18-летний уроженец Чечни Абулак Анзоров обезглавил учителя лицея Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Произошедшее вызвало международный скандал. Президент страны Эммануэль Макрон объявил войну «исламским сепаратистам» и заявил, что публикация карикатур — проявления свободы слова в стране. Заявление французского лидера вызвало негативную реакцию у мусульман по всему миру, которые призвали политика не путать оскорбление с вседозволенностью и пообещали ответ на его провокационные действия.