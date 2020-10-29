Появилось видео подробностей дела на Mellstroy

На блогера Андрея Бурим, известного под ником Mellstroy, завели уголовное дело из-за избиения девушки Алены Ефремовой в прямом эфире одного из своих стримов на Youtube. Блогер разбил лицо девушки об стол. Адвокат Ефремовой заявил, что причинен вред здоровью и он со своей позащитной планируют переквалифицировать дело со статью "Побои" на более серьезную статью с реальным сроком лишения свободы. Сейчас блогер находится под подпиской о невыезде. Все его каналы и соцсети заблокированы, он не может вести свои трансляции и зарабатывать. Он не связывался с потерпевшей после скандального стрима.