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В Турции произошло сильное землетрясение

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
1 час назад
В турецкой провинции Измир на западе страны произошло землетрясение магнитудой 6,6, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).
Очаг землетрясения находится на глубине 16,5 километра, эпицентр расположен в районе города Сеферлихисар, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение AFAD.
СМИ и очевидцы сообщили, что землетрясение ощущалось в разных провинциях на западе Турции и в Стамбуле. Сообщений о пострадавших и материальном ущербе пока не было.
Ранее в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр подземных толчков располагался в окрестностях городов Прокопьевска и Киселевска.
Происшествия,В мире,Видео,РИА Новости,Турция,
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