В турецкой провинции Измир на западе страны произошло землетрясение магнитудой 6,6, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

СМИ и очевидцы сообщили, что землетрясение ощущалось в разных провинциях на западе Турции и в Стамбуле. Сообщений о пострадавших и материальном ущербе пока не было.