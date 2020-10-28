«Имеет право»: пир Ефремова в СИЗО объяснили 

Михаил Ефремов заказал в СИЗО фаршированного яблоками гуся, потому что эта услуга есть в каталоге интернет-магазина ФГУП «Калужское» ФСИН России. Об этом заявил RT Общественной наблюдательной комиссии.

По словам правозащитника, дополнительное питание для заключенных московских СИЗО, кроме «Лефортово», можно заказать через интернет-магазин ФГУП «Калужское» ФСИН России. Услуга доступна как для самих заключенных, так и для их родственников.

«Эта услуга оказывается официально, доступна всем заключённым, у которых есть деньги на лицевом счёте», — добавил собеседник.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов «проставился» перед сокамерниками в следственном изоляторе и угостил их эксклюзивным в тюрьме блюдом — гусем, фаршированным яблоками. За блюдо с учетом наценок ФСИН артисту пришлось заплатить около 6 тысяч рублей.