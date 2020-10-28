«Имеет право»: пир Ефремова в СИЗО объяснили 

Михаил Ефремов заказал в СИЗО фаршированного яблоками гуся, потому что эта услуга есть в каталоге интернет-магазина ФГУП «Калужское» ФСИН России. Об этом заявил RT Общественной наблюдательной комиссии.
По словам правозащитника, дополнительное питание для заключенных московских СИЗО, кроме «Лефортово», можно заказать через интернет-магазин ФГУП «Калужское» ФСИН России. Услуга доступна как для самих заключенных, так и для их родственников.
«Эта услуга оказывается официально, доступна всем заключённым, у которых есть деньги на лицевом счёте», — добавил собеседник.
Ранее стало известно, что Михаил Ефремов «проставился» перед сокамерниками в следственном изоляторе и угостил их эксклюзивным в тюрьме блюдом — гусем, фаршированным яблоками. За блюдо с учетом наценок ФСИН артисту пришлось заплатить около 6 тысяч рублей.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд смягчил наказание Ефремову до 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима.