Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Российский криминальный мир испугался мести вора в законе Ганса 

Lenta.ru 24 минуты назад
Криминальный мир испугался мести вора в законе Ганса
Фото: «Прайм Крайм»
В Тюменской области представители криминального мира опасаются мести Юрия Тишенкова, известного как вор в законе Ганс. Об этом в среду, 28 октября, со ссылкой на источник сообщает URA.RU.
По данным источника издания, срок наказания, который Ганс отбывает в колонии, истекает в 2021 году, после чего авторитет может развязать криминальную войну. Большинство прежних конкурентов Тишенкова либо за границей, либо умерли, а новое поколение российского криминала может быть не готово к проблемам с опытным авторитетом из 90-х. Вор в законе может постараться отнять контроль над частью коммерсантов или попытаться отомстить неприятелям.
Опасные похороны: в российский город стягивают ОМОН
Юрий Тишенков родился в Тюмени. Впервые попал на скамью подсудимых в 1968 году в возрасте 16 лет за хулиганство. 25 июля 2000 года был коронован в Сургуте. В декабре 2010-го Тишенков был признан виновным в организации убийства и приговорен к 12 годам лишения свободы.
27 октября сообщалось, что в Нижнем Новгородезадержали вора в законе Цезаря по подозрению в вымогательстве денег и имущества у предпринимателей.
Последние новости
Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе В Москве продлили режим удаленной работы В Москве продлили режим удаленной работы Минфин окончательно отказал работающим пенсионерам в индексации Минфин окончательно отказал работающим пенсионерам в индексации
Комментарии 1
Происшествия , РИА Ura.ru , Сургут , Тюменская Область , Тюмень , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макеева раскрыла тайну Заворотнюк
Макеева раскрыла тайну Заворотнюк
Тихановскую призвали повесить в Минске
Тихановскую призвали повесить в Минске
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
«Месть Земли»: Предупредивший о пандемии ребенок сделал новое предсказание
Турция отказалась возвращать России С-400
Турция отказалась возвращать России С-400
Видео
Уничтожение азербайджанского беспилотника попало на видео
00:36
Уничтожение азербайджанского беспилотника попало на видео
Опубликовано видео с вернувшимися на землю космонавтами
03:24
Опубликовано видео с вернувшимися на землю космонавтами
Буйвол сразился со львами и попал на видео
02:18
Буйвол сразился со львами и попал на видео
Lada Niva сгорела на МКАД и попала на видео
00:40
Lada Niva сгорела на МКАД и попала на видео
Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео
01:52
Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео
Загадочная находка на дне Черного моря попала на видео
00:15
Загадочная находка на дне Черного моря попала на видео
Россиянка выбросила из окна двух маленьких дочерей
01:44
Россиянка выбросила из окна двух маленьких дочерей
Происшествия
Мужчина покрыл себя 63 килограммами живых пчел и попал на видео
02:30
Мужчина покрыл себя 63 килограммами живых пчел и попал на видео
Момент испытания ракеты «Вихрь-1» попал на видео
00:40
Момент испытания ракеты «Вихрь-1» попал на видео
Армия Войска
Гражданский активист попытался ограбить Лувр и попал на видео
02:17
Гражданский активист попытался ограбить Лувр и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение