Осужденный киллер Дыца подал иск на миллион рублей

По данным издания, осужденный за убийство нескольких человек Дацко написал обращение в суд с требованием взыскать в его пользу один миллион рублей моральной компенсации за причиненные неудобства. Киллер известной челнинской преступной группировки «Тaгирьяновские» заявил, что также требует признать полученные следователями доказательства его вины незаконными.