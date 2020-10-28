Россиянин снимал порно с собственной дочерью

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2016 года по декабрь 2019 года совершал сексуальные преступления над своей дочерью 2006 года рождения. Все свои действия он снимал на смартфон и планшет, после чего выкладывал на файлообменном ресурсе в интернете, предоставив возможность просмотра и копирования другим лицам.