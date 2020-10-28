Россиянин снимал порно с собственной дочерью

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Невельского района, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 132, части 3 статьи 135, пунктом "в" части 2 статьи 242.2, пунктами "а", "г" части 2 статьи 242.1 УК России. В ходе расследования собрана достаточная доказательственная база <...> по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
"За указанный период времени следствием установлено более 160 эпизодов совершения обвиняемым <...> иных действий сексуального характера в отношении дочери", — сообщили в пресс-службе.