Беспорядки в Италии и Испании попали на видео

В Италии и Испании прошли массовые акции против новых ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции. Протесты переросли в уличные беспорядки. В Италии главными протестными точками оказались Милан и Неаполь. В Испании - Барселона.
В Италии власти ввели ночной комендантский час - с 12 ночи до 5 утра выход на улицу запрещен. Постепенно закрываются школы, кинотеатры и тренажерные залы. Бары и рестораны закрываются до 6 вечера.
В Испании планируется ввод чрезвычайного положения и комендантского часа. Количество заразившихся COVID-19 в этой стране превысило 1 миллион человек.