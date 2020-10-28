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Спасатели научили россиян выживать при пожаре в подъезде

РИА Новостииещё 3
28 октября 2020
Спасатели МЧС рассказали россиянам, как правильно вести себя во время пожара и выживать, если возгорание произошло в подъезде. Эксперты поделились советами в разговоре с журналистами РИА Новости.
Спасатели научили россиян выживать при пожаре в подъезде
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
В беседе принял участие специалист по организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями Москвы Антон Гладилин. Он отметил, что после обнаружения любого признака пожара нужно сразу вернуться в квартиру и зайти в ее самую дальнюю комнату, закрыв за собой все двери. Это позволит уменьшить количество дыма в помещении. Оказавшись в относительной безопасности, необходимо вызвать на место службу спасения по номеру 112, 101 или 01 и назвать диспетчеру точный адрес.
Гладилин также описал ситуацию, когда жильцы сталкиваются с пожаром, заходя в подъезд с улицы. В таком случае спасатели советуют не идти в квартиру, а позвонить в службу спасения и выйти на улицу по незадымляемой лестничной клетке. «Запрещается для эвакуации использовать лифт, так как часть дыма может распространяться через шахту лифта, и при внезапной остановке лифта человек с большой долей вероятности получит отравление продуктами горения», — предостерег эксперт.
Ранее в октябре спасатели дали россиянам несколько советов по подготовке к зиме дачных участков. До наступления холодов там необходимо убрать горюче-смазочные материалы, ветви деревьев, дрова, конструкции парников и сухие листья, а также отключить электричество и газ.
Происшествия,МЧС,РИА Новости,
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