Появилось видео перестрелки ОМОН и СОБР в Чечне

В селе Ачхой-Мартан в Чеченской республике
произошла перестрелка сотрудников ОМОН с бойцами СОБР. Все началось с того, что двое пьяных ОМОНовца вышли в одно из местных кафе и начали там буянить. Управляющий заведением не сумел успокоить разбушевавшихся гостей и позвонил знакомым росгвардейцам, чтобы решить эту ситуацию. На вызов приехали бойцы СОБР, которые попытались сначала словами успокоить пьяных сотрудников ОМОН. Диалога не получилось и беседа переросла в драку, затем в поножовщину, а затем и вовсе в перестрелку. В результате стрельбы двое человек скончались, еще трое получили ранения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.