Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Появилось видео перестрелки ОМОН и СОБР в Чечне

Вадим Дроздов
19 минут назад
В селе Ачхой-Мартан в Чеченской республике произошла перестрелка сотрудников ОМОН с бойцами СОБР. Все началось с того, что двое пьяных ОМОНовца вышли в одно из местных кафе и начали там буянить. Управляющий заведением не сумел успокоить разбушевавшихся гостей и позвонил знакомым росгвардейцам, чтобы решить эту ситуацию. На вызов приехали бойцы СОБР, которые попытались сначала словами успокоить пьяных сотрудников ОМОН. Диалога не получилось и беседа переросла в драку, затем в поножовщину, а затем и вовсе в перестрелку. В результате стрельбы двое человек скончались, еще трое получили ранения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Происшествия,Видео,Чеченская Республика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители