Беременная умерла в коридоре женской консультации

По информации местных СМИ, инцидент произошел 26 октября в женской консультации 1. 23-летняя беременная пациентка скончалась в коридоре.

Собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, девушка страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее СМИ сообщили, что 13 пациентов городской больницы 20 Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении кислородом.