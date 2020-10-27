Беременная умерла в коридоре женской консультации

Беременная женщина умерла в женской консультации в Копейске Челябинской области
. Следственные органы проводят проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК
по региону.
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин
По информации местных СМИ, инцидент произошел 26 октября в женской консультации 1. 23-летняя беременная пациентка скончалась в коридоре.
Собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, девушка страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ранее СМИ сообщили, что 13 пациентов городской больницы 20 Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении кислородом.
Начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая сообщила, что врачи больницы подавали рапорт об отключении кислорода.