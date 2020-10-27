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Беременная умерла в коридоре женской консультации в Челябинской области

Москва24
1 час назад
Беременная женщина умерла в женской консультации в Копейске Челябинской области. Следственные органы проводят проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.
Беременная умерла в коридоре женской консультации
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин
По информации местных СМИ, инцидент произошел 26 октября в женской консультации 1. 23-летняя беременная пациентка скончалась в коридоре.
Собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, девушка страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ранее СМИ сообщили, что 13 пациентов городской больницы 20 Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении кислородом.
Начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая сообщила, что врачи больницы подавали рапорт об отключении кислорода.
Происшествия,СКР,РИА Новости,Челябинская Область,Копейск,
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