Впервые в РФ: преступления фашистов признаны геноцидом

Суд в Новгородской области признал геноцидом массовые убийства советских граждан нацистами в деревне Жестяная Горка, где было казнено не менее 2,6 тыс. человек. Подобное решение суда вынесено впервые в истории России. Признать "имеющий юридическое значение" факт "геноцида народов Советского Союза" требовала региональная прокуратура по поручению Генеральной прокуратуры РФ.
Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовые убийства советских граждан нацистами в деревне Жестяная Горка Батецкого района, подобное решение суда вынесено впервые в истории России.
Признать «имеющий юридическое значение» факт «геноцида народов Советского Союза» требовала региональная прокуратура по поручению Генеральной прокуратуры РФ.
«Установлено, что в 1942 году для массового убийства советских граждан немецко-фашистскими захватчиками была сформирована «тайлькоманда» полиции безопасности и СД, насчитывавшая более 20 лиц, которую возглавляли лица из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения, в качестве исполнителей в нее также вошли выходцы из Латвийской ССР», — говорится в заключении суда.
Данная группа убийц в 1942-1943 годах всячески истязала, жестоко пытала до смерти мирных жителей — беременных девушек, мужчин, детей, стариков, а также военнопленных Красной Армии. Тела нацисты бросали в вырытые в окрестностях деревни ямы.
Всего ими было убито не менее 2,6 тысяч человек. При раскопках было найдено множество людей всех возрастов со сломанными костями из всех частей тела — эксперты выяснили, что гитлеровцы наносили людям множественные удары тупыми тяжелыми предметами.
«Множественные переломы реберных дуг позволяют заключить о том, что этим лицам повреждения причинены какими-то тупыми предметами в виде сильных коротких ударов, как-то: ногами, обутыми в твердый сапог, ударом приклада и т.п… На большом количестве трупов найденные повреждения костей с ровными краями указывают на причинение их какими-то рубящими предметами — тесак, шашка, штык винтовки и т.д.», — говорилось в акте Чрезвычайной государственной комиссии СССР от 1947 года.
Организатором геноцида был командующий 38-м армейским корпусом вермахта, генерал артиллерии Курт Херцог, осужденный в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа на 25 лет заключения в исправительно-трудовом лагере военнопленных в Воркуте, где он и умер 8 мая 1948 года.
Солецкий суд указал также, что сами члены группы убийц к уголовной ответственности не привлекались.
Известны несколько человек из этой группы: латыши Рудольф Гроте, Карл Лацис, Артур Кривиньш, Харис Лиепиньш, Янис Цирулис, Альфонс Удровскис, русские Андрей и Олег Климовы, Георгий и Александр Яковлевы, Порфирий Беляев.
Согласно статье 1 Конвенции ООН, к военным преступлениям и преступлениям против человечества не применяются сроки давности, напоминается в документе.
Заинтересованными лицами в данном судебном процессе обозначены шестеро родственников убитых здесь в 1942 году людей, передает РИА «Новости».
«Хасанова, Изотова, Свободный и Федорова, Российская, Романова являются заинтересованными лицами в деле и могут принимать участие в процессе», — пояснила судья Солецкого суда Марина Малышева.
На прошлой неделе у Жестяной Горки был открыт мемориальный комплекс, посвященный жертвам Великой Отечественной войны, центральная часть которого представляет собой композицию «Скорбящая мать», состоящую из 9-метрового деревянного поклонного креста и бронзовой скульптуры матери, держащей на руках ребенка.
Жестяная Горка находилась под гитлеровской оккупацией и была занята советскими войсками только 28 января 1944 года. К этому моменту численность населения всего Батецкого района составляло около пяти тысяч человек (из 29 тысяч, проживавших там до войны).
Более 21 тысячи местных жителей нацисты угнали на работу в Германию. Убиты были также 1,1 тысяч жителей соседней деревни Чёрное.
Также фашисты сожгли 4,4 тысячи жилых домов, все промышленные предприятия и сельхозпостройки, в том числе 16 мельниц и 36 кузниц, и уничтожили 45 школ.
Стоит отметить, что в Латвии с момента распада СССР и обретения республикой независимости за военные преступления против человечности не был осужден ни один нацистский коллаборационист из числа латышских граждан, сообщает агентство Sputnik.
Большинство убийц из той команды Херцога под Жестяной Горкой были арестованы коалицией западных стран, однако после этого спокойно и свободно жили и работали в ФРГ и Канаде, например — в отделе технического контроля компании General Motors, передает «АиФ».