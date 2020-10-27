Впервые в РФ: преступления фашистов признаны геноцидом

Суд в Новгородской области признал геноцидом массовые убийства советских граждан нацистами в деревне Жестяная Горка, где было казнено не менее 2,6 тыс. человек. Подобное решение суда вынесено впервые в истории России . Признать "имеющий юридическое значение" факт "геноцида народов Советского Союза" требовала региональная прокуратура по поручению Генеральной прокуратуры РФ.

Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовые убийства советских граждан нацистами в деревне Жестяная Горка Батецкого района, подобное решение суда вынесено впервые в истории России.

Признать «имеющий юридическое значение» факт «геноцида народов Советского Союза» требовала региональная прокуратура по поручению Генеральной прокуратуры РФ.

«Установлено, что в 1942 году для массового убийства советских граждан немецко-фашистскими захватчиками была сформирована «тайлькоманда» полиции безопасности и СД, насчитывавшая более 20 лиц, которую возглавляли лица из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения, в качестве исполнителей в нее также вошли выходцы из Латвийской ССР», — говорится в заключении суда.

Данная группа убийц в 1942-1943 годах всячески истязала, жестоко пытала до смерти мирных жителей — беременных девушек, мужчин, детей, стариков, а также военнопленных Красной Армии. Тела нацисты бросали в вырытые в окрестностях деревни ямы.

Всего ими было убито не менее 2,6 тысяч человек. При раскопках было найдено множество людей всех возрастов со сломанными костями из всех частей тела — эксперты выяснили, что гитлеровцы наносили людям множественные удары тупыми тяжелыми предметами.

«Множественные переломы реберных дуг позволяют заключить о том, что этим лицам повреждения причинены какими-то тупыми предметами в виде сильных коротких ударов, как-то: ногами, обутыми в твердый сапог, ударом приклада и т.п… На большом количестве трупов найденные повреждения костей с ровными краями указывают на причинение их какими-то рубящими предметами — тесак, шашка, штык винтовки и т.д.», — говорилось в акте Чрезвычайной государственной комиссии СССР от 1947 года.

Организатором геноцида был командующий 38-м армейским корпусом вермахта, генерал артиллерии Курт Херцог, осужденный в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа на 25 лет заключения в исправительно-трудовом лагере военнопленных в Воркуте, где он и умер 8 мая 1948 года.

Солецкий суд указал также, что сами члены группы убийц к уголовной ответственности не привлекались.

Согласно статье 1 Конвенции ООН , к военным преступлениям и преступлениям против человечества не применяются сроки давности, напоминается в документе.

Заинтересованными лицами в данном судебном процессе обозначены шестеро родственников убитых здесь в 1942 году людей, передает РИА «Новости».

«Хасанова, Изотова, Свободный и Федорова, Российская, Романова являются заинтересованными лицами в деле и могут принимать участие в процессе», — пояснила судья Солецкого суда Марина Малышева.

На прошлой неделе у Жестяной Горки был открыт мемориальный комплекс, посвященный жертвам Великой Отечественной войны, центральная часть которого представляет собой композицию «Скорбящая мать», состоящую из 9-метрового деревянного поклонного креста и бронзовой скульптуры матери, держащей на руках ребенка.

Жестяная Горка находилась под гитлеровской оккупацией и была занята советскими войсками только 28 января 1944 года. К этому моменту численность населения всего Батецкого района составляло около пяти тысяч человек (из 29 тысяч, проживавших там до войны).

Более 21 тысячи местных жителей нацисты угнали на работу в Германию. Убиты были также 1,1 тысяч жителей соседней деревни Чёрное.

Также фашисты сожгли 4,4 тысячи жилых домов, все промышленные предприятия и сельхозпостройки, в том числе 16 мельниц и 36 кузниц, и уничтожили 45 школ.

Стоит отметить, что в Латвии с момента распада СССР и обретения республикой независимости за военные преступления против человечности не был осужден ни один нацистский коллаборационист из числа латышских граждан, сообщает агентство Sputnik.