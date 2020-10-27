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Перепалка с омоновцами закончилась гибелью росгвардейца в Чечне 

Вероника Полынина 10 минут назад
В чеченском селе Ачхой-Мартан в перестрелке между сотрудниками ОМОНа и Росгвардии погибли два человека, трое получили ранения. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, сотрудники Росгвардии приехали на вызов о нарушении общественного порядка в кафе. Оказалось, что буйные посетители заведения — два брата, работающие в ОМОНе.
На улице между омоновцами и росгвардейцами завязалась словесная перепалка, переросшая в массовую поножовщину со стрельбой. Погибли два человека, еще трое получил ранения. Среди погибших — сотрудник Росгвардии.
Ранее «Рамблер» писал, что в Дагестане застрелили бывшего бойца смешанных единоборств (ММА) Шамиля Абдулмуслимова. Подозреваемые ворвались в ресторан, где находился Абдулмуслимов с компанией, выстрелили в 35-летнего бывшего спортсмена, а затем начали драку с остальными оппонентами. Конфликт между убитым и подозреваемыми произошел из-за участка земли и расположенного на нем дома.
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Происшествия , Видео , Росгвардия , МВД
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