Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

В больнице Таганрога объяснили видео с трупами умерших от COVID-19

News.ru
52 минуты назад
Главврач больницы Таганрога Дмитрий Сафонов опроверг наличие проблем с вывозом умерших от коронавируса. Ранее в Сети широкий резонанс получили снятые в коридоре медучреждения кадры с телами погибших.
В больнице Таганрога объяснили видео с трупами
Фото:  Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Тела умерших вечером людей вывозили утром, потому что ночью выше опасность заражения. Их было четыре. Тогда и было снято нашумевшее видео. Труп умершего от коронавируса — это источник инфекционной опасности. Поэтому было принято решение минимизировать риски, — приводит НСН слова Сафонова.
Он также опроверг данные о том, что трупы якобы лежали рядом с живыми людьми. Таким образом главврач прокомментировал появившиеся в Интернете сообщения о том, что в больнице тела погибших от коронавируса двое суток лежали в коридоре. Это попало на видео, которые затем были опубликованы в Интернете.
Ранее NEWS.ru писал, что 12 октября в ковид-больнице Ростова-на-Дону скончались 13 больных из-за перебоев с подачей кислорода. Сейчас в ситуации разбираются следственные органы. По воспоминаниям реаниматолога, дежурившего в тот вечер, пациенты, оставшись без кислорода, молили о помощи.
Происшествия,Дмитрий Сафонов,Таганрог,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители