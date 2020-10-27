В больнице Таганрога объяснили видео с трупами

Он также опроверг данные о том, что трупы якобы лежали рядом с живыми людьми. Таким образом главврач прокомментировал появившиеся в Интернете сообщения о том, что в больнице тела погибших от коронавируса двое суток лежали в коридоре. Это попало на видео, которые затем были опубликованы в Интернете.
Ранее NEWS.ru писал, что 12 октября в ковид-больнице Ростова-на-Дону скончались 13 больных из-за перебоев с подачей кислорода. Сейчас в ситуации разбираются следственные органы. По воспоминаниям реаниматолога, дежурившего в тот вечер, пациенты, оставшись без кислорода, молили о помощи.