В больнице Таганрога объяснили видео с трупами

Он также опроверг данные о том, что трупы якобы лежали рядом с живыми людьми. Таким образом главврач прокомментировал появившиеся в Интернете сообщения о том, что в больнице тела погибших от коронавируса двое суток лежали в коридоре. Это попало на видео, которые затем были опубликованы в Интернете.