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Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео 

Алевтина Жаркова 19 минут назад
В Филадельфии снова вспыхнули массовые беспорядки, поводом к которым стало новое убийство полицейскими афроамериканца. Мэр города уже выразил соболезнования семье погибшего, он также сообщил, что по данному инциденту начато расследование.
Сами стражи порядка заявляют, что им пришлось открыть огонь по темнокожему мужчине из-за того, что тот был вооружен ножом. Они несколько раз требовали его бросить оружие и остановиться, но тот не подчинился их приказам.
Родственники погибшего 27-летнего Уолтера Уоллеса утверждают, что он страдал психическом расстройством. По их словам, мужчина принимал лекарства.
Происшествия , Видео , В мире , США
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