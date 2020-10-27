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На сотрудников женского изолятора Москвы возбудили дело за суицид заключенной 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
После суицида в женском СИЗО Москвы завели дело
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников московского СИЗО, где покончила с собой заключенная. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, два младших инспектора и заместитель дежурного помощника не пресекли вовремя самоубийство арестантки. По версии следствия, 10 октября одна из надсмотрщиц увидела в окошко двери камеры готовящуюся к суициду заключенную. Однако остановить ее не удалось, так как на посту никого не было, также не удалось оперативно найти ключи от камеры.
Покончившая с собой женщина была арестована 26 сентября Кунцевским судом Москвы по делу о незаконном обороте наркотиков. В СИЗО ее поместили 7 октября, через три дня она совершила самоубийство.
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Происшествия , ФСИН , Москва
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