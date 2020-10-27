Россиянка продала сына за 25 тысяч 

Жительница Красноярска продала новорожденного сына за 25 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно версии следствия, 30-летняя красноярка, будучи еще беременной, через знакомых нашла семью, которая хотела взять ребенка на воспитание. В апреле она поступила в родильный дом, используя паспорт женщины, пожелавшей купить младенца, и родила мальчика. Сразу после выписки подозреваемая передала его семейной паре, а в июле получила за это 25 тысяч рублей переводом на банковскую карту.

Недавно это стало известно органам внутренних дел . Те сообщили об этом в следственные органы управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. Те возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (наказывается лишением свободы на срок от трех до 10 лет).

В настоящее время проданный мальчик находится в специализированном доме ребенка. В ходе следствия СК намерен дать правовую оценку действиям семейной пары, которая купила ребенка.

В январе, как сообщал «Рамблер», в одной из квартир в поселке ВНИИССОК Московской области был обнаружен мертвым новорожденный ребенок. СК возбудил по данному факту уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми». Позднее СК объединил это дело с другими о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве и Подмосковье. Семь фигурантов дела были арестованы, один помещен под домашний арест, а основной фигурант объявлен в федеральный розыск.