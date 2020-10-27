Пьяный подполковник получил в челюсть в Москве 

Московский полицейский спровоцировал конфликт и лишился чувств в результате него. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Вчера вечером у входа на станцию метро Москвы «Бауманская» (Арбатско-Покровская, синяя, линия) сотрудник экспертно-криминалистического центра столичного управления МВД подполковник Алексей Глушенков, находясь не при исполнение своих профессиональных обязанностей и в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с прохожим и получил от него удар в область челюсти.

Судя по видеозаписи, которую опубликовал «112», после этого сотрудник полиции потерял сознание, а его соперник стал суетиться вокруг в попытке вернуть того в чувства. Подполковник был госпитализирован с телесными повреждениями.

«Медики зафиксировали у него жесточайшее алкогольное опьянение — 2,74 промилле. Парней, которые отреагировали на пьяные речи оппонента несколько жестковато, ждут серьезные неприятности», — сообщает телеграм-канал.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», подписчик паблика «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» заявил, что сотрудник отдела внутренних дел по Нагайбакскому району Челябинской области подполковник Айдар Даутов, будучи пьяным, устроил драку в кафе, после чего снял побои в больнице, в которой его мать работает медицинской сестрой, и стал вымогать деньги у одного из участников конфликта.