Виссарионовцы были педофилами и могли резать головы 

Сектанты-виссарионовцы практиковали педофилию в качестве инициации и, возможно, ритуальные самоубийства. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В сентябре, как сообщал «Рамблер», основатель религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом, был задержан в Красноярском крае по обвинению в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

Некоторое время назад корреспондент «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда внедрилась в секту Виссариона и выяснила, что поводом для возбуждения уголовного дела стали смерти двоих детей адептов — одного не кормили, другого не госпитализировали.

Также она узнала, что сын Виссариона Святогор состоял в группе криминального авторитета Корюна Барегомяна — сына фельдшера Сатеник Мелконян, виссарионовки, которая не спасла двухлетнего ребенка с пневмонией.

Дочь Торопа Дарья была замужем пять раз, сын Святослав фигурировал в деле об экстремизме, сын Елисей злоупотребляет алкогольными напитками, у сына Романа диагностирована параноидная шизофрения, при этом он работает инженером в школе.

В 2018 году в отношении Святогора, также психически нездорового человека, было возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения с двумя подельниками, в том числе с Барегомяном, на следственно-оперативную группу. Сразу после этого Святогор был помещен в психиатрическую клинику, а через полгода оба его подельника умерли — Барегомян был отравлен неизвестным веществом, а второй был найден на рельсах с отрезанной головой.

«Уголовное дело развалилось, и что это было: операция ликвидации? Ритуальные самоубийства? Непонятно», — отметила журналистка.

Также она рассказала, что следствие по делу виссарионовцев обнаружило у членов секты порнографические материалы с несовершеннолетними. По версии следствия, в «Церкви последнего завета» практиковалась инициация девочек взрослыми мужчинами.