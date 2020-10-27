В российской больнице обрушился потолок 

В инфекционном центре в селе Зубове в Башкортостане обрушился потолок. Об этом сообщает «360».

30 мая, как сообщал «Рамблер», в Зубове был открыт инфекционный центр площадью 16 тысяч квадратных метров, построенный в течение 55 дней из быстровозводимых конструкций. На днях там рухнул потолок. Соответствующие фотографии были опубликованы в интернете. На них видно, что подвесные конструкции потолка частично просели и обвалились.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии подтвердили факт инцидента, а объяснили его тем, что рабочий, который проверял готовность систем вентиляции в инфекционном центре в рамках подготовки коммуникаций к зиме, оступился и повредил конструкции потолка.

«Пострадавших нет», — сообщили там.

В пресс-службе башкирского Минздрава отметили, что оступившийся рабочий отделался испугом, в коридоре не было пациентов в момент обрушения потолка, а восстановление целостности его конструкций в полном объеме заняло примерно 60 минут.