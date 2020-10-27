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В российской больнице обрушился потолок 

Артём Кульша 16 минут назад
В инфекционном центре в селе Зубове в Башкортостане обрушился потолок. Об этом сообщает «360».
30 мая, как сообщал «Рамблер», в Зубове был открыт инфекционный центр площадью 16 тысяч квадратных метров, построенный в течение 55 дней из быстровозводимых конструкций. На днях там рухнул потолок. Соответствующие фотографии были опубликованы в интернете. На них видно, что подвесные конструкции потолка частично просели и обвалились.
В пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии подтвердили факт инцидента, а объяснили его тем, что рабочий, который проверял готовность систем вентиляции в инфекционном центре в рамках подготовки коммуникаций к зиме, оступился и повредил конструкции потолка.

«Пострадавших нет», — сообщили там.

В пресс-службе башкирского Минздрава отметили, что оступившийся рабочий отделался испугом, в коридоре не было пациентов в момент обрушения потолка, а восстановление целостности его конструкций в полном объеме заняло примерно 60 минут.
На прошлой неделе средства массовой информации сообщили, что в Городской больнице № 20 в Ростове-на-Дону умерли 13 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 якобы из-за нехватки медицинского кислорода, возникшей в результате проблем со снабжением. Начальник регионального пресс-центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Сергей Тюрин назвал фейком информацию о причинах их смерти.
Комментарии
Происшествия , Видео , Сергей Тюрин , Минздрав РФ
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