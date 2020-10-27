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Дело против Пашаева передали в УВД 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Дело против Пашаева передали в УВД
Фото: РИА Новости
Дело о мошенничестве, одним из фигурантов которого является экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, передано в УВД по ЦАО Москвы, сообщил адвокат потерпевшего предпринимателя Анзора Псунокова Руслан Коблев.

«Дело передали в УВД по ЦАО. Накануне там прошла очная ставка между Пашаевым и супругой Псунокова. Мы надеемся, что после передачи дела его расследование ускорится. Хочу также отметить, что в ходе многочисленных очных ставок Пашаев неоднократно менял показания. Надеюсь, что суд позже даст этому надлежащую оценку», — заявил ТАСС Коблев.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по сообщениям СМИ о возможных противоправных действиях Пашаева. Речь идет о публикациях, согласно которым «Пашаев, возможно, причастен к мошенничеству с недвижимым имуществом одной из московских семей, в результате которого последняя лишилась квадратных метров». СМИ утверждают, что Пашаев якобы обманным путем прописался в их квартире, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь.
По словам самого Псунокова, который занимается продажей недвижимости, он познакомился с Пашаевым в 2015 году. Адвокат в 2016 году предложил ему приобрести за 5 млн рублей однокомнатную квартиру на улице Большая Семеновская, чтобы потом перепродать по более выгодной цене. Псуноков согласился и передал Пашаеву аванс в размере 2,5 млн рублей, но собственность до настоящего момента на бизнесмена не оформлена.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Александр Бастрыкин , Михаил Ефремов , Руслан Коблев , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
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