Дело против Пашаева передали в УВД 

«Дело передали в УВД по ЦАО. Накануне там прошла очная ставка между Пашаевым и супругой Псунокова. Мы надеемся, что после передачи дела его расследование ускорится. Хочу также отметить, что в ходе многочисленных очных ставок Пашаев неоднократно менял показания. Надеюсь, что суд позже даст этому надлежащую оценку», — заявил ТАСС Коблев.