Иностранного студента жестоко убили в Москве

Студент Московского государственного строительного университета из Бурунди был найден мертвым рядом с общежитием. У него был проломлен череп, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам источника, сообщение об обнаружении тела поступило в полицию 25 октября.
«Был обнаружен труп студента второго курса с раной головы, многооскольчатым переломом свода черепа. По предварительным данным, смерть наступила более суток назад», — пояснил правоохранитель, отметив, что погибший был гражданином Бурунди.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
По данным «Комсомольской правды», 31-летний гражданин Бурунди Жуливе Макорока исчез 22 октября. Он вышел из общежития в ближайший продуктовый магазин, сделал покупки, но назад не вернулся. Соседи и друзья забеспокоились, начали его поиски и обратились в полицию. Оперативники и волонтеры прочесали все окрестности, однако не нашли его. В итоге тело студента обнаружил в кустах охранник, при этом накануне там ничего не было.
«Их, как и всю территорию университета, прочесывали волонтеры и оперативники. Рядом с трупом были обнаружены следы волочения, указывающие на то, что преступник оттащил тело студента подальше в кусты уже после того, как полицейские и поисковики уехали с места», — отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее студент Международного юридического института (МЮИ) был найден мертвым в Московской области, а в его смартфоне было обнаружено зловещее сообщение: «Ты и 99 игроков, выживет только один».