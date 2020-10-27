Иностранного студента жестоко убили в Москве

«Их, как и всю территорию университета, прочесывали волонтеры и оперативники. Рядом с трупом были обнаружены следы волочения, указывающие на то, что преступник оттащил тело студента подальше в кусты уже после того, как полицейские и поисковики уехали с места», — отмечает издание.