Женщина продала своего младенца за 25 тысяч рублей

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Продавшая новорожденного ребенка мать попала на видео 

Алевтина Жаркова 17 минут назад
Жительница Красноярска продала своего новорожденного ребенка семейной паре. Следователи установили, что подозреваемая через знакомых нашла семью, которая хотела бы взять младенца на воспитание. В роддом женщина отправилась с паспортом покупательницы ребенка, а после выписки передала новорожденного паре прямо в такси. Денежные средства в размере 25 тысяч рублей поступили на ее банковскую карту в июле 2020 года.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Во время проведения оперативных мероприятий она в деталях рассказала о совершенном преступлении. Малыш сейчас находится в специализированном доме ребенка.
Происшествия , Видео
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