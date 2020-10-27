ОМОН и СОБР устроили массовую перестрелку в Чечне 

Сотрудники чеченских ОМОН и СОБР устроили разборки в сельском кафе, сообщает Telegram-канал Baza. В итоге два человека погибли, трое ранены.

Инцидент произошел в кафе «Смайл» в селе Ачхой Мартан. В заведение навеселе заявились двое омоновцев Шамиль и Шамхан Марзабековы. Сильно нетрезвые силовики повели себя неадекватно. Угомонить разбушевавшихся бойцов попытался хозяин кафе, но у него не получилось. Тогда предприниматель вызвал на подмогу знакомых собровцев. Приехали три человека. Между силовиками завязалась сначала словесная перепалка, затем потасовка, которая переросла в поножовщину. В результате правоохранители взялись за оружие.

Как итог — двое человек от полученных ранений скончались, трое госпитализированы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Грозном бойцы спецотряда Росгвардии ликвидировали группу боевиков, прибывших в регион для совершения терактов. В Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне сообщили журналистам, что неустановленная бандгруппа планировала серию преступлений по всей стране. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что спецоперация прошла «успешно», поскольку в перестрелке были уничтожены «4 участника незаконных вооруженных формирований (НВФ)».

По его словам, не последнюю роль в поимке террористов сыграли местные жители, которые указали силовикам на место, где скрывались бандиты.

Кадыров отметил, что на передовую борьбы с преступниками первыми прибыли сотрудники ОМОНа республиканского Управления Росгвардии. Он добавил, что в перестрелке от рук «шайтанов» погибли два правоохранителя. Их родственникам будет оказана «всемерная помощь» из средств общественного фонда имени Ахмата Кадырова.