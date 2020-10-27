Во Вьетнаме на россиянку напали с ножом

"Сразу же после появления информации о произошедшем генконсульство направило ноту в управление внешних связей (УВС) провинции Кханьхоа, в которой выразило обеспокоенность случившимся и предложило усилить меры по обеспечению безопасности граждан России, находящихся в настоящее время в провинции Кханьхоа", - рассказал дипломат. Генконсул также сообщил, что провел экстренную встречу с руководством консульского департамента УВС Кханьхоа, на которой представители провинциальных властей заверили, что ситуация с обеспечением безопасности иностранцев в Нячанге находится под полным контролем, а виновные в нападении на россиянку будут найдены и наказаны.