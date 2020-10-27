Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Во Вьетнаме на россиянку напали с ножом

ТАСС
19 минут назад
Власти Вьетнама разыскивают преступников, напавших с ножом на россиянку в расположенном в провинции Кханьхоа курортном городе Нячанг, и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности иностранцев. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул России в южном городе Хошимин Алексей Попов, комментируя публикации в соцсетях о произошедших в последние дни случаях нападений на иностранцев в Нячанге, в одном из которых серьезно пострадала гражданка РФ.
Во Вьетнаме на россиянку напали с ножом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Сразу же после появления информации о произошедшем генконсульство направило ноту в управление внешних связей (УВС) провинции Кханьхоа, в которой выразило обеспокоенность случившимся и предложило усилить меры по обеспечению безопасности граждан России, находящихся в настоящее время в провинции Кханьхоа", - рассказал дипломат. Генконсул также сообщил, что провел экстренную встречу с руководством консульского департамента УВС Кханьхоа, на которой представители провинциальных властей заверили, что ситуация с обеспечением безопасности иностранцев в Нячанге находится под полным контролем, а виновные в нападении на россиянку будут найдены и наказаны.
Как стало известно в понедельник, неизвестный с ножом напал в Нячанге на временно проживающую в городе россиянку по имени Светлана. Преступник трижды ударил женщину ножом и скрылся. Сейчас россиянка находится в больнице в тяжелом состоянии.
Происшествия,Нячанг,Вьетнам,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители